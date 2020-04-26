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ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 885 artışla 939 bin 249'a yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1978 artarak 53 bin 934'e ulaştı.

ABD'yi 223 bin 759 vakayla İspanya, 195 bin 351 vakayla İtalya ve 161 bin 644 vakayla Fransa takip ediyor.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 23 BİNİ AŞTI

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 23 bin 190'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Kovid-19'a karşı 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, 20 Mart'tan (235 ölü) sonra günlük ölüm sayısında en düşük artış kaydedildi. Ülkede dün 378 olarak açıklanan günlük ölü sayısı bugün 288 oldu. Bakanlık, ölenlerin toplam sayısının 23 bin 190'a yükseldiğini bildirdi.

Ülkede vaka sayısı düne nazaran 1729 artışla toplamda 225 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 24 artışla 98 bin 732 olarak verildi. İspanya'da art arda üçüncü gün iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerine çıkması, günün en önemli detayı olarak öne çıkarıldı.

"VERİLER, VİRÜSÜN KONTROL EDİLEBİLİR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, günlük verileri değerlendirdiği basın toplantısında, "Veriler, virüsün kontrol edilebilir olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda riskleri yeterince azaltabileceğimizi garanti ettiğimiz yeni normalleşmeler olacaktır. Kademeli geçiş sürecini başlatmak için tavsiyelerin olduğu bir raporu bu sabah Sağlık Bakanı ve Başbakan'a gönderdik." dedi.

Simon, bundan sonraki aşamada sağlık sisteminin olası yeni bir salgın dalgasına cevap vermesinin garanti edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu süreci izleyebilecek mekanizmalara sahip olduklarını ama vatandaşların Kovid-19'a karşı uyguladığı önlemleri aynı ciddiyetle devam ettirmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

2 MAYIS'TAN SONRA...

Öte yandan İspanya'daki 17 özerk yönetim hükümetinin başkanıyla video konferans yöntemiyle bu sabah toplantı yapan Başbakan Pedro Sanchez, normalleşme sürecinin merkezi hükümet tarafından yürütüleceğini, "çok dikkatli hareket edilmesi gereken bu sürecin kademeli ve asimetrik" olacağını söyledi.

Sanchez ayrıca kademeli normale geçiş kapsamında 2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapmaya izin verilmesini planladıklarını açıkladı.

ÇOCUKLAR 43 SONRA SOKAĞA ÇIKTI

Bu arada İspanya'da sol koalisyon hükümetin olağanüstü halde yaptığı bazı gevşetmeler kapsamında 43 gün aradan sonra 14 yaş altındaki çocuklar sokağa çıkmaya başladı.

Ülkedeki yaklaşık 6 milyon çocuğu kapsayan karar gereği, 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla 1 saatliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veriliyor.

Parka gitmenin ya da arkadaşlarıyla toplu olarak oyun oynamanın yasak olduğu uygulamada çocukların, yanında bir aile üyesi olması şartıyla bisiklete veya kaykaya binmesine müsaade ediliyor.

İRAN'DA CAN KAYBI 5 BİN 710'A YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 60 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 5 bin 710'a çıktığını belirterek, vaka sayısının da 1153 artarak 90 bin 481'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 79'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 69 bin 657 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

RUSYA'YA 6 BİN 361 YENİ VAKA

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 361 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 80 bin 949´a yükseldi.

Rusya'da koronavirüs vakalarında ciddi artış devam ediyor. Ülkede 6 bin 361 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 949'a yükseldi. Öte yandan, son bir günde 66 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 747´ye ulaştığı bildirildi.

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 46 BİNİ GEÇTİ

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 809 artarak 46 bin 134'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 204 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 368 kişinin de taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 43 azalarak 891'e gerilediği de vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 809 artarak 46 bin 134'e çıktığı aktarılan açıklamada, 178 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 7 bin 94'e yükseldi. Bunların yüzde 45'i hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde vefat etti.

BRÜKSEL HAVAYOLLARI 15 MAYIS'TA UÇUŞLARI BAŞLATMAYI PLANLIYOR

Brüksel Havayolları sözcüsü, yerel basına yaptığı açıklamada, durumu yakından takip ettiklerini, uçuşları 15 Mayıs'ta tekrar başlatmak için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Sözcü, sahadaki duruma göre tarihte değişiklik olabiliceğini aktardı.

Belçika Sağlık Enstitüsü ise yaptığı çalışmaya göre toplumun yaklaşık yüzde 4,3'ünün Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanabilmiş olacağını kaydetti. Çalışmanın farklı bölgelerden alınan kan örnekleriyle yapıldığı, toplumun daha geniş bir kesimindeki kişilerde antikor bulunabilineceği belirtildi.

Adalet Bakanı Koen Geens ise bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, hükümetin tüm vatandaşlara 4 Mayıs'a kadar maske dağıtmasının çok zor olacağını açıkladı. Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin "normalleşme" sürecine ilişkin son kararlarına göre 4 Mayıs'tan sonra toplu taşımada maske takılması zorunlu olacak.

OKULLAR SIKI KURALLARA TABİ OLACAK

Belçika'da okulların kademeli olarak 18 Mayıs'tan sonra açılması öngörülürken, Valonya ve Brüksel bölgesi Eğitim Bakanı Caroline Desir, okullarda uyması gereken bazı kuralları açıkladı.

Sınıfların her gün temizlenmesi gerektiğini, 12 yaş ve üstü öğrencilerin maske takmasının zorunlu olduğunu ifade eden Desir, sınıflarda da öğrenciler arasında sosyal mesafe kurallarının korunması gerektiğini vurguladı. Desir, bu kurallar uygulandığı müddetçe daha fazla öğrencinin okullara gidebileceğine işaret etti.