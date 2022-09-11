Getafe, La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.

Getafe'ye galibiyeti getiren goller 45. dakikada Enes Ünal ve 48. dakikada Carles Alena'dan geldi. Real Sociedad'ın tek golünü ise 50. dakikada Brais Mendez kaydetti.