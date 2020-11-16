İsmail Koncuk İYİ Parti'den istifa etti!

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

TBMM'de basın açıklaması yapan Koncuk, "İYİ Parti iyi yönetilmiyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

1959'da Adana'da doğan İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlığı görevini yürütmüştü.

Aslen öğretmen olan Koncuk, daha sonra Türk Eğitim-Sen Adana Kurucular Kurulu üyesi olurken, Türk Eğitim-Sen Adana 1 No'lu Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Koncuk, Kamu-Sen İl Temsilciği görevini de yürüttü.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığını beraber yürüten İsmail Koncuk, 2018 yılında İYİ Parti'ye katılmıştı.