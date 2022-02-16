UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin futbolcusu Miha Zajc ve İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Zajc, "Slavia Prag'ı iyi analiz ettik. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. or bir periyottan geçtik ama Giresunspor maçında sahaya karakter koyduk. Şu an kendimizi çok iyi hissediyoruz. İdmanlarda sıkı çalışıyoruz, karakter göstermeye çalışıyoruz. Savaşmaya devam etmeliyiz. Slavia Prag maçına da iyi hazırlandık. Avrupa'da oynayabilecek seviyede olduğumuzu göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Değişikliklere dikkat çeken Zajc, "Olumlu ve güzel bir değişiklik oldu. Hoca enerjisini de bize aktarıyor. İdmanlarda iyi çalışıyoruz, takımdaki atmosfer çok iyi. Hem fiziksel hem taktiksel olarak hoca ve ekibi bizi iyi çalıştırıyor. Umarım galibiyetlerimizin devamı gelir." ifadelerini kullandı.
"Bahanelere sığınmayacağım"
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ise konuşmasında, "Eksiklerimiz var ama bahanelere sığınmayacağım. Analizlerimizi tamamladık. Ne oynadıklarını çok net biliyoruz. Taraftarlarımızın vereceği destekle evimizde galip gelmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin karakterini sahaya yansıtacak bir oyun planım var. Oyuncular bunu yavaş yavaş uygulamaya başladı. Bunlar, hemen olacak şeyler değil. Bu ara birkaç galibiyete ihtiyacımız var. Daha coşkulu bir takım ortaya çıkacağını düşünüyorum." dedi.
MESUT ÖZİL SÖZLERİ
Kartal, "Mesut Özil, bizim en değerli oyuncularımızdan biri. Dünya çapında bir marka. 30 gün aradan sonra ilk kez dün antrenmana çıktı. Sakatlığından dolayı bizimle değildi, sağlıklı olduğu sürece onu oynatmayı düşünüyoruz. Ona saygı duyuyoruz. Bizim kaptanımızdır. Hiçbir problemimiz yok." diye konuştu.
Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Kartal, "Slavia Prag'ı iyi organize ettik. Yardımcılarımdan birini de maça gönderdik. Bütün oynadıkları maçları da izledik. Ne yapmak istediklerini şu anda gayet iyi biliyoruz." dedi.
"En değerli oyuncularımız kadar o da değerli"
Kartal, "Nasıl Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biriyse Arda da öyledir. Ciğerlerinde bir problem oldu ve bu evladımız 1.5 ay oynayamadı. Şu an bizimle beraber. En son Giresun maçında oyuna almak istedim ama 2-1 ve maç sıkıntılıydı, çocuk sakatlıktan yeni çıkmıştı ona bir el verdim. Taraftarımız merak etmesin en değerli oyuncularımız kadar o da değerli. Uzun yıllar hem Fenerbahçe'ye hem milli takıma faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.
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