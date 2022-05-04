Beşiktaş'ın bir numaralı forvet adayı Alexander Sörloth konusunda her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor.

Norveçli yıldız için uzun süredir girişimlerini sürdüren Kara Kartal, bu transferi bitirmek için tüm şartlarını zorlamaya devam ediyor.

Norveçli golcüyü Leipzig'den kiralayan Real Sociedad, sözleşmede yer alan 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeri Wivestad'ı İstanbul'a davet etti.

Beşiktaşlı yetkililer, önümüzdeki hafta başında da Leipzig'le masaya oturacak. Alman ekibi, Real Sociedad'ın sonraki satıştan pay olmadan önerdiği 8 milyon euro'yu geri çevirmişti. Beşiktaş ise Sörloth'a karşılık, ilk olarak 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %50 pay önerecek.

Alman ekibinin vereceği cevaba göre siyah beyazlılar, rakamı revize edecek. Ancak başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin en fazla 7 milyon euro'ya kadar çıkacağı belirtildi.

ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de daha önce yaptığı açıklamada, "Onu kadromuzda görmeyi çok isterim" dediği Sörloth için son olarak, "Transfer işi her zaman gizlidir. Alexander Sörloth'un bonservisi bize uyarsa tabii ki isterim. Hesap, kitap yapacağız. Beşiktaş'ın şartlarına ne uygunsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı. Başkanın bu istekli tavrının ardından, teknik direktör Valerin İsmael'in de yönetime "Geç kalmadan bu işi bitirin" talebinde bulunduğu ifade edildi.