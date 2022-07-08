Işıl Alben Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol, Işıl Alben'i yeniden renklerine bağladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, Işıl Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Kadın Basketbolu’nun efsane isimlerinden Işıl Alben yeniden parçalı formasına kavuştu. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, Işıl Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İlk olarak 2007-2008 sezonunda çocukluk hayali olan Galatasaray formasını giyen Kaptan Işıl Alben, 2014 yılına kadar 7 sezon başarıyla taşıdığı Galatasaray arması altına 1 EuroLeague Women, 1 EuroCup Women, 1 Türkiye Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı kupası kazandı.
2014-2015 sezonu başında Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Kursk’a transfer olan Işıl Alben, 1 yıllık aranın ardından 2015-2016 sezonu başında 5 yıl sürecek 2. Galatasaray dönemine başladı ve kariyerine ve Galatasaray Müzesi’ne 1 EuroCup Women Şampiyonluğu ekleyen takımın kaptanlığını yaptı.
2020 yılında çocukluk aşkı Galatasaray ile bir ayrılık daha yaşayarak BOTAŞ forması ile 2 sezon geçiren Kaptan Işıl Alben gelecek sezondan itibaren çok sevdiği sarı kırmızılı formasını bir kez daha giymek üzere 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Oyuncumuz Işıl Alben’e “yuvana hoş geldin kaptan” diyor, başarılarla dolu, sağlıklı bir sezon diliyoruz.
Euroleague: Şampiyon (2013–14), Üçüncülük (2014–15)
Eurocup: Şampiyon (2008–09, 2017–18)
Türkiye Süper Ligi: Şampiyon (2013–14)
Türkiye Kupası: Şampiyon (2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14)
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası: Şampiyon (2008–09, 2011–12)
Rusya Premier Ligi: Üçüncülük (2014–15)
Rusya Kupası: Şampiyon (2014–15)"
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