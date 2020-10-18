'Işık ihlali'nde faciadan dönüldü!

DHA

Ankara'da, sürücüsü kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Ulus'a giden ve kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Eda Ş. yönetimindeki otomobil, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Cebeci yönüne giden Hakan K.'nin kullandığı taksiye çarptı.

Taksi savrularak, önce kavşakta duran polis minibüsüne ardından Cihan Ç. yönetimindeki minibüse çarptı. Savrulmaya devam eden taksi, kaldırıma çıkarak, metro istasyonu girişinde durdu. Kazada taksi sürücüsü Hakan K. ile yabancı uyruklu 1 yolcusu ve çarpan otomobil sürücüsü Eda Ş. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Metro girişinde yaralı halde yatan taksi şoförü Hakan K., yeşil ışıkla birlikte harekete geçtikleri sırada hızla gelen otomobilin kendilerine çarptığını öne sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.