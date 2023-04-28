İşçi servisi kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı!

Ankara'da Saffet Ç. idaresindeki işçi servisi ile İbrahim S. (41) yönetimindeki hafif ticari araç, Nallıhan-Göynük kara yolu Durhanlar köyü yakınlarında çarpıştı.
İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
AA'da yer alan habere göre kazada hafif ticari araçta bulunan Kudret S. (38) ile Muhammed Mustafa S. (15) olay yerinde yaşamını yitirdi.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Hafif ticari araç sürücüsü İbrahim S. ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim S, Ankara'ya sevk edildi.