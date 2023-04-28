Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İşçi servisi kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı!

İşçi servisi kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı!

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi

Giriş: 28.04.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İşçi servisi kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı!
İşçi servisi kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ankara'da Saffet Ç. idaresindeki işçi servisi ile İbrahim S. (41) yönetimindeki hafif ticari araç, Nallıhan-Göynük kara yolu Durhanlar köyü yakınlarında çarpıştı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

AA'da yer alan habere göre kazada hafif ticari araçta bulunan Kudret S. (38) ile Muhammed Mustafa S. (15) olay yerinde yaşamını yitirdi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hafif ticari araç sürücüsü İbrahim S. ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim S, Ankara'ya sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cenaze yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Cenaze yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
Merzifon'da ölümlü kaza
Merzifon'da ölümlü kaza
Sudan'da HDK, ateşkesi kabul etti
Sudan'da HDK, ateşkesi kabul etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.