İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde Murat E. (26),kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği iş arkadaşı Alper Yıldırım'ı (38) sokak ortasında silahla vurarak, öldürdü.

Olay, 29 Ağustos günü saat 21.45 sıralarında Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi Yücelen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde tartışmaya başlayan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı ve taraflardan biri silahını çekerek tartıştığı kişiye ateş etti.

12 SÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

Ateş eden şahıs kaçarken, isminin Alper Yıldırım (38) olduğu öğrenilen kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı haldeki Yıldırım'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, hastanede tedavi altında olan Alper Yıldırım 12 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek, 10 Eylül günü hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi ve görgü tanıklarının ifadelerinin dinlenmesinin ardından zanlının kimliğini tespit etti. Şüphelinin, Alper Yıldırım'ın iş arkadaşı Murat E. (26) olduğu belirlendi. Zanlı, Yıldırım'ın ölümünden bir gün sonra 11 Eylül'de Kartal'da yakalandı. Zanlı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, bir adet ruhsatsız tabanca ve üç adet mermi ele geçirildi.

'KIZ ARKADAŞIMA SARKINTILIK ETTİ'

Emniyette ifadesi alınan Murat E.'nin 11 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Murat E.'nin, Alper Yıldırım'ın kız arkadaşına sarkıntılık ettiğini ve bu sebeple tartıştıklarını, tartışma sürerken silahıyla onu vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.