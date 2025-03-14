Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlendi.

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Tespitlere göre şüpheliler Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ile yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgi toplayıp, İran istihbarat servisine aktarıyordu.

Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı.