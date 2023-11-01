Bakan Fidan: Uluslararası hukuk açıkça ihlal ediliyor

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İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

İran Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda Türkiye'de olacak.

7 Ekim'den bu yana ilgililerle yakın bir diplomasi trafiği içindeyiz. Hakkaniyetli davranmayı esas ediniyoruz. Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı tutum olmaz.

İsrail, şiddet yoluyla güvenliğin tesis edilemeyeceğini artık anlamalı.

Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere ateşkesin sağlanması ve ardından kalıcı barışın sağlanması gerekiyor. Gazze'deki insanlık dramının bölgedeki ülkeleri de etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Uluslararası hukuk açıkça ihlal ediliyor.

Biz Türkiye olarak dostlarımızla önce ateşkes sonra barış için elimizden geleni yapmaktayız. Garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız.

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Filistin için de İsrail için de güven ve huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümden geçiyor.

Bugün İranlı mevkidaşımla diğer bölgesel gelişmeleri de ele alma imkanı bulduk. Aynı zamanda Irak'ı da ele aldık. Irak'ta son dönemde önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir süreç gözlemliyoruz.

Türkiye olarak savaşın başından beri 2 ana kulvarda diplomatik çabalarımız devam etmekte. Birincisi halihazırda devam eden insanlık dramının bir an önce ateşkes ve insani yardımın kabul edilmesiyle son bulmasıve bu anlamdaki çabalarımız. Özellikle İİT, Arap Ligi kümesinde olan tüm ülkelerle çabalarımız var. Gönül isterdi ki bunu AB ile de yapabilseydik. Ancak AB aldığı pozisyon gereği ateşkesi duymak istemiyor. Onların durduğu yer ABD ile beraber İsrail'in yürüttüğü askeri harekatın İsrail'in takdir ettiği ölçüde devame tmesi. Tabii bu çok ciddi krize yol açmakta. Gördğümüz gibi bölgede insani vicdanın protestolarla buna karşı çıktığını ve ifade ettiğini görüyoruz. Çeşitli sivil toplum kesimlerinin tepkilerini ortaya koymasını da açıkça takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar elbette baskı oluşturmakta. Daha fazla insana zulmün devam ettiği ve kılıf uydurulmaya çalışıldığı nokta tükenmiş durumda. Türkiye olarak özellikle ateşkesin sağlanması konusunda 1. ve 2. Gazze Savaşı'nda olduğu gibi diplomasi yürütüyorduk. Bugün 3.sünü yaşadığımız savaşta yürüttüğümüz belirli çalışmalar var. Onlar neler? Ateşkesi istiyoruz hemen olsun ancak kalıcı çözüm üretilmedikçe bunun yeniden olacağını kestirmek zor değil. Kalıcı çözüm bulunması gerekiyor. İsrail ve müttediklerinin anladığı silahlı unsurların ortadan kaldırılması formülü. Bu çözüm getirmeyecek. Kalıcı çözüm olmadığı sürece şiddet sarmalı kendisini üretmeye devam edecek. Bölgemizde istikrarı refahı ararken şiddet sarmalı içerisinde olunması görmek istediğimiz bir şey değil. Liderler diplomasisi ile oynanabileceğimiz bir rol varsa bunu oynamaktan çekinmiyoruz.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Değerli kardeşim Fidan ile değerli görüşmeler yaptık. Biz dün Doha'da Katar liderleri ve Hamas'ın siyasi liderleri ile görüşme yaptık. Bugün de Ankara'da Sayın Fidan ve Sayın Erdoğan ile görüşmeler yapacağız.

Burada bizim esas konumuz Filistin konusuna odaklanmak oldu. İsrail her türlü suça, soykırıma, kıyıma devam ediyor.

Biz hem Katar'da hem de Türkiye'de birçok İslami ülke liderlerinin destekleri ile bir öneriyi gündeme getirdik. Umut ediyoruz ki İslami ülkelerin liderlerinin toplantısını gerçekleştireceğiz. Umarız Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını da bir an önce görürüz.

İsrail'in savaş suçları durmalı, yoksa bölgedeki taraflardan edindiğimiz bilgilere göre bölge yeni karar almaya yakın. Savaş durdurulmadığı takdirde bölgenin koşullarının kontrol edilememesi, sorumluluğu direk ABD'nin İsrail'in üzerinde olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti halkına Filistin halkını desteklemek, savaşın durdurulması ve Gazze halkına karşı gösterdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum.

Özellike iki ülke hudutunun güvenliğini sağlamak konusuna da vurgu yaptık.

Biz bugün Değerli kardeşim Fidan ile garantörlük konusundaki tekliflerini konuştuk. Biz savaşın gelişmesini engelleyecek ve Filistin halkının güvenliğini temin edecek her teklife destek veririz. İslami ülkeler, Arap ülkeleri ve dünya ülkeleri Gazze'de soykırım ve savaş suçlarının açık bir şekilde görüyor. ABD'nin komutanları savaşı geliştirmeye çalışıyorlar onlar bugün yönetim odasında siyonizm rejiminin komutasının yanında yer alıyor. Bizlerin görevi her şeyden önce boykot etmemiz gerekiyor. İsrail'e yakıt göndermeyi engellememiz gerekiyor.