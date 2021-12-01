İran'dan yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 terörist yakalandı

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 terörist yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van'da görevli hudut birliklerimiz, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.