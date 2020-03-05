Son dakika haber! İran'da tüm okullar ve üniversitelere korona tatili!

İran'da ciddi bir şekilde yayılan koronavirüs sebebiyle tüm okulların ve üniversitelerin 20 Mart'ta kadar tatil edildiği duyuruldu. Öte yandan, virüs yüzünden 107 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 3 bin 513'e yükseldiği açıklandı.

İran Spor Hekimliği'nin bugün yaptığı açıklamada, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

RUHANİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında dün açıklama yapmıştı. Ruhani salgından en kısa zamanda en düşük sayıda can kaybıyla atlatacaklarını söylerken, İran'ın neredeyse tüm eyaletlerinde koronavirüsün etkili olduğunu da belirtmişti.

İranlı yetkililer, salgının ilk günlerinde vakaları saklamak ve gerçek ölü ve enfekte kişi sayılarını saklamakla suçlanmıştı.

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