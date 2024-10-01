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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz

        Son dakika haberi Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:36
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        Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

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