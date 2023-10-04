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        Haberler Dünya Son dakika: Irak Savunma Bakanı Abbasi Türkiye'ye geliyor

        Irak Savunma Bakanı Abbasi Türkiye'ye geliyor

        Irak Savunma Bakanı Abbasi yarın Türkiye'ye geliyor. Iraklı Bakan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:37
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        Irak Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
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        Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, resmi ziyaret kapsamında geleceği Türkiye'de, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek.

        Alınan bilgiye göre Abbasi, Bakan Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.

        Milli Savunma Bakanlığı'nda yarın askeri törenle karşılanacak olan Abbasi, Bakan Güler ile bir araya gelecek.

        Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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