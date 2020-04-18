Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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