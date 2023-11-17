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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 13 terörist öldürüldü

        Son dakika haberi Irak'ın kuzeyinde 13 terörist öldürüldü

        Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK´lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:17
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        Irak'ın kuzeyinde 13 terörist öldürüldü
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak´ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK´lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.

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