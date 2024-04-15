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        Haberler Gündem Güvenlik Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz!

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:16
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        Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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