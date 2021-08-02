Instagram kullanıcıları akşam saat 23:30'dan sonra erişim sorunu yaşadı. Instagram'a girenler "Hata! Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle." hatası alırkan siteye giriş yapamadı. Peki sorun nedir?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Twitter'da birçok kullanıcı "instagram çöktü mü?" Paylaşımı yapıyor.

İnstagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.