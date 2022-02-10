Prens Charles COVID-19'a yakalandı

Saraydan yapılan açıklamada Galler Prensi Charles'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Prensin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, süreci evde izole olarak atlattığı ifade edildi.

İngiltere Veliaht Prensi Mart 2020'de de COVID-19'a yakalanmış ve süreci evde atlatmıştı.