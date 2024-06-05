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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu 515 oy ile başkan seçildi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 16:47 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:50
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        İmamoğlu, TBB Başkanı seçildi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni başkanı seçildi.

        Seçimlerde 448’i CHP delegesi olan toplam 868 delege oy kullandı.

        TBB Başkanlığı seçiminde, 31 Mart’ta yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterdi.

        Birliğin yeni yönetiminin belirleneceği Meclis Toplantısı Meyra Palace Otel'de gerçekleşti.

        Toplantıda İstiklal Marşı'nın okunup saygı duruşunda bulunulmasının ardından Divan heyeti oluşturuldu.

        HAKKARİ'YE KAYYUM ATANMASI TARTIŞMASI

        En yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanı olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kınadıklarını bildirdi.

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        Bunun üzerine salonda bulunan bazı belediye başkanları, "Biz kınamıyoruz." diyerek tepki gösterdi. Türk'e tepki gösterenler, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç olduğunu ifade etti.

        Bu sırada Türk'e destek olan bazı belediye başkanları, kararın siyasi olduğunu savundu.

        Tartışmanın ardından Birliğin 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. 2023 yılı bütçe kesin hesabının da görüşülmesinin ardından birlik başkanlığına aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlık divanı ve encümen üyelerinden oluşan listesi katip üyelerce okundu.

        İMAMOĞLU 515 OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

        İmamoğlu, Genel Kurulda konuşma yapmadı.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in Genel Kurula hitabının ardından birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimine geçildi.

        Seçim öncesinde CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, AK Parti, DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi ile birliğin sandalye dağılımına dair görüşme gerçekleştirdi.

        Zeybek, TBB yönetiminde 8 CHP üyesinin yanı sıra AK Parti'nin 3, DEM Parti, MHP ve YRP'nin ise birer üye ile temsil edilmesini önerdi.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy alarak Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı seçildi.

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