İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni başkanı seçildi.

Seçimlerde 448’i CHP delegesi olan toplam 868 delege oy kullandı.

TBB Başkanlığı seçiminde, 31 Mart’ta yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterdi.

Birliğin yeni yönetiminin belirleneceği Meclis Toplantısı Meyra Palace Otel'de gerçekleşti.

Toplantıda İstiklal Marşı'nın okunup saygı duruşunda bulunulmasının ardından Divan heyeti oluşturuldu.

HAKKARİ'YE KAYYUM ATANMASI TARTIŞMASI

En yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanı olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kınadıklarını bildirdi.

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Bunun üzerine salonda bulunan bazı belediye başkanları, "Biz kınamıyoruz." diyerek tepki gösterdi. Türk'e tepki gösterenler, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç olduğunu ifade etti.

Bu sırada Türk'e destek olan bazı belediye başkanları, kararın siyasi olduğunu savundu.