Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1740 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlara gören çıkan sonuçlara göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8 seviyesinde

gerçekleşti.

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