İllerimizde sıcaklıklar ve hava durumu!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDA HAVA DURUMU

Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 25, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 26, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

İZMİR: 27, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

EDİRNE: 30, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

MUĞLA: 25, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

KAYSERİ: 22, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 25, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

BOLU: 25, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 24, Az bulutlu ve açık.

ZONGULDAK: 22, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

SAMSUN: 19, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 16, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 14, Az bulutlu ve açık.

KARS: 15, Az bulutlu ve açık.

VAN: 14, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 27, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 25, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 27, Az bulutlu ve açık.