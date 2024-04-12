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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Bayramın ilk 6 gününde 48 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

        Son dakika haberi İlk 6 günün acı bilançosu açıklandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bayramın ilk 6 gününde yaşanan, 3 bin 706 trafik kazasında, 48 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 184 kişi ise yaralandı" dedi. Yerlikaya, bayram tatilinin 6. gününde 635 trafik kazası meydana geldiğini, 91 bin 472 aracın denetlendiğini, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 10:34 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:53
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        9 günlük bayram tatilinde sona yaklaşılırken, trafik kazaları maalesef yurt genelinde hız kesmedi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor" dedi.

        TATİLİN 6 GÜNÜNDE 48 KİŞİ CAN VERDİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bayramın ilk 6 gününde yaşanan, 3 bin 706 trafik kazasında, 48 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 184 kişi ise yaralandı" diye konuştu.

        23 BİN 813 ARACA HIZ İŞLEMİ YAPILDI

        Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 6. gününde 635 trafik kazası meydana geldiğini, 91 bin 472 aracın denetlendiğini, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldığını da ifade etti.

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        #trafik kazası
        #Son dakika haberler
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