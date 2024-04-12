9 günlük bayram tatilinde sona yaklaşılırken, trafik kazaları maalesef yurt genelinde hız kesmedi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bayramın ilk 6 gününde yaşanan, 3 bin 706 trafik kazasında, 48 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 184 kişi ise yaralandı" diye konuştu.

23 BİN 813 ARACA HIZ İŞLEMİ YAPILDI

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 6. gününde 635 trafik kazası meydana geldiğini, 91 bin 472 aracın denetlendiğini, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldığını da ifade etti.