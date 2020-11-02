İki terörist daha ikna yoluyla teslim oldu!

Son dakika: İki terörist daha ikna yoluyla teslim oldu! - Haberler

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiğini, ikna yoluyla 2 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak´ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılında örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu belirlendi. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak´tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188´e yükseldi" denildi.