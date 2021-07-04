İki sınır kapısı ve havalimanında aşılama başlıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 38 havalimanı ve 4 kara sınır kapısında koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1'inci veya 2'nci doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak" dedi.

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