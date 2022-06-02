İki öğrenci ölmüştü! Dehşet anı kamerada!

İstanbul Büyükçekmece'de, Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Feci kazada Oğuzhan Kolver (15) hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Alp Güney hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Büyükçekmece'de kaza dün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi.
BİR GENÇ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
DHA'da yer alan habere göre otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Oğuzhan Kolver'in (15) hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi.
YARALI YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.
İKİNCİ GENÇ HASTANEDE CAN VERDİ
Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alp Güney de (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
"SAĞA ÖĞRENCİLERİN ÜSTÜNE KIRDI"
Olayın görgü tanığı Turan Yıldırım, "Ben yan yoldan geliyordum. Burada öğrenciler otostop çekiyordu. 70-80 tane öğrenci vardı. Kimisi otobüse biniyordu kimisi de otobüsün önündeydi. Kırmızı araba soldan geldi. Direkt sağa öğrencilerin üstüne kırdı.
"ARAÇ TAKLA ATIP TERS DÖNDÜ"
Benim gördüğüm 20-30 tane öğrenci yerdeydi. Hemen 112'yi aradım. Yaralıya bakıyordum sürücüyü görmedim. Araba takla attı diğer tarafa doğru" dedi.
KAZANIN ARDINDAN YAŞANANLAR
Öte yandan, kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde büyük panik yaşandığı görülürken yaralıların yardımına çevredekiler koştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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