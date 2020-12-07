İki çocuk annesi bıçakla katledildi

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Genç kadını bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen ve hakkında uzaklaştırma kararı olan koca Tanju Acar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Korkunç cinayet, Pazaryeri Mahallesi'nde 446 Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Selvan Acar'dan (25) bir süre haber alamayan yakınları evine gitti. Kapıyı çalan yakınları içerden ses gelmeyince açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan. Acar'ın koltuk üzerinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KOCA ARANIYOR

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede Selvan Acar'ın bıçaklanmış olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen Selvan Acar'ın eşi Tanju Acar'ın (30) yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, cinayet şüphelisi Tanju Acar'ın eşinin şikâyeti üzerine evden uzaklaştırma kararı olduğu belirtildi. Çiftin 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.