Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin bahçesindeki foseptikte el ve ayakları bağlı cansız bedeni bulunan Sezai Katmer'i (45) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erkan Kuşoğlu, ifadesinde, "Paralarını yediğimi söylediği için ona kinlenmiştim. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp onu foseptiğe attım" dedi.
Olay, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. 2019 yılında 'silah bulundurmak' ve' kavgaya karışmak' suçlarından tutuklanan, mart ayında da tahliye olan Sezai Katmer, bir süre sonra ortadan kayboldu. Yakınlarının başvurusu üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. Ailenin ifadesine başvuran ekipler, tüm çabalara karşın Sezai Katmer'e ulaşılamadı.
FOSEPTİKTE CESEDİ BULUNDU
Ekipler, 12 Ağustos'ta Sezai Katmer'e ait Yeniköy yolundaki zeytinlikte inceleme yaptı. Zeytinlikteki bağ evinin altında bulunan, daha önce bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan, ardından foseptiğe dönüştürülen alanda cansız beden tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde yapılan çalışmada, itfaiye ekipleri cansız bedene ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından cansız beden çıkarıldı. Yapılan incelemede elleri ve ayakları bağlı olan cansız bedenin, Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edildi. Katmer'in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
POLİSİN TİTİZ ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI
Polis ekipleri, Katmer'in cep telefonu ile bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, Erkan Kuşoğlu'nun cinayetle ilgisi olduğu tespit edildi. 5 günlük teknik ve fiziki takibin ardından Erkan Kuşoğlu Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.
'ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP, FOSEPTİĞE ATTIM'
2000 yılında eski eşi Feriha'yı yaralayıp, kayınpederi Fahrettin Gümüş'ü öldürdüğü iddiasıyla ceza alan, 2016 yılında da tahliye olan Kuşoğlu, sorgulanmak üzere Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kuşoğlu'nun sorgusunda şunları söylediği belirtildi:
"Sezai ile eski arkadaşız. Ben 2000 yılında eski eşimi ve kayınpederimi vurdum. 2016 yılına kadar cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktıktan sonra Sezai bana destek oldu. Daha sonra Sezai, 2019 yılında bir kavgaya karıştığı için cezaevine girdi. O cezaevindeyken Yeniköy'deki zeytinliğini benim işletmemi istedi. Sadece zeytinlik değil, birçok işi için bana vekalet vermişti. Fakat daha sonra bu vekaletleri iptal ettirdi. Ben de o yüzden ona karşı kinlendim. Sürekli bana zeytinliğin kazancının düştüğünü ona az para gönderdiğimi söylüyordu. Bu sebeple aramızda tartışmalar çıkıyordu.
Cezaevinden çıkınca zeytinliğinin başına geçti ama bizim aramızdaki husumet bitmedi. Mayıs ayında konuşmak için yanına gittim. Orada aynı şeyler yüzünden tekrar tartışmaya başladık. Ona karşı kinlenmiştim çünkü herkes onun paralarını benim yediğimi söylüyordu. Öldürdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp onu foseptiğe attım."
Erkan Kuşoğlu'na yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Adem A. ve Aykut A. da Orhangazi ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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