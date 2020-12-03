Kazada, iddiaya göre 34 TN 1851 plakalı İETT otobüsü 34 CGR 921 plakalı park halindeki kamyona çarptı. Olayda otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.

DHA'nın haberine göre, yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.