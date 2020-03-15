Milli Savunma Bakanlığınca (MSB),İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.

AA'nın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."

Bakanlık ayrıca, internet sitesinden ilk devriyeye ilişkin fotoğraflar paylaştı.