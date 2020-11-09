İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı Bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Yıldırım-10 Operasyonu' kapsamında; Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı Bölgesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.