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İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 31 Mayıs’ta Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.

Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselmiştir."

Açıklamada ayrıca teröristlerle birlikte, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 1 adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzemelerin de ele geçirildiği, bölgede de operasyonların devam ettiği kaydedildi.