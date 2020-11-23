İçişleri Bakanlığı, Mardin Dargeçit kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Dargeçit kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, operasyonun sürdüğü kaydedildi.