İçişleri: İki terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika: İçişleri: İki terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 60'a yükseldi."