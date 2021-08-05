İçişleri: Gri kategorideki terörist Süleyman Öztürk etkisiz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi.