İçişleri duyurdu! Suriye'de 13 terörist gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Danışman Tim Komutanlığı ve Polis Görev Gücü koordinasyonunda, yerel kolluk birimlerince, El Bab, Cerablus ve Azez'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre operasyonlarda, 13 DEAŞ üyesinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgütün para dağıtımından sorumlu oldukları kaydedildi.