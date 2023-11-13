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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri duyurdu! 255 terör şüphelisi yakalandı

        Son dakika haberi İçişleri duyurdu! 255 terör şüphelisi yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, "Bölücü terör örgütü, DEAŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 255 terör örgütü mensubu şüphelisi yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:59
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        İçişleri duyurdu! 255 terör şüphelisi yakalandı
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        İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütlerine (BTÖ), DEAŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 255 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        İHA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşım yapıldı.

        Paylaşıma göre, bölücü terör örgütlerine (BTÖ) yönelik Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör örgütüne üye olmak” suçundan 41 şüpheli şahıs yakalandı.

        DEAŞ terör örgütüne yönelik Antalya, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Niğde, Samsun ve Yozgat İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör örgütüne üye olmak” suçundan 19 şüpheli şahıs yakalandı.

        FETÖ’ye yönelik; Afyonkarahisar, Bartın, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör örgütüne üye olmak” suçundan 40 şüpheli şahıs yakalandı.

        Terörizmin finansmanına yönelik; Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda 24 şüpheli şahıs yakalandı.

        Sol terör örgütlerine yönelik; Aydın, İstanbul, Şanlıurfa ve 42 İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör örgütüne üye olmak” suçundan 131 şüpheli şahıs yakalandı.

        Adıyaman, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Karabük, Karaman, Konya, Manisa, Muş, Sakarya, Sivas, Şırnak, Tunceli, Tunceli ve Yozgat İl Jandarma Komutanlıklarınca, “Sosyal medya hesapları” üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 38 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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