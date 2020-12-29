İçişleri'nden 'evlenme başvurularına' yeni düzenleme

İçişleri Bakanlığı evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat etme zorunluluğunu kaldırdı. Yeni düzenleme ile artık yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın başvurular herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılabilecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 81 İl Valiliğine “Evlendirme İşlemleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede evlenme işlemlerinin, çiftlerden birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu tarafından yürütüldüğü, bu durumun yerleşim yeri adresi farklı il veya ilçelerde bulunan vatandaşlar açısından zorluklar yaşanmasına ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulmasına neden olduğu ifade edildi.
Genelgede kişilerin evlenmelerinde engel hallerinin bulunup bulunmadığı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden tespit edildikten sonra evlendirme memurlukları tarafından Evlenme Ehliyet Belgesi ve evlenmeye ilişkin diğer belgelerin düzenlediği belirtildi.
Genelgede, günümüzde iletişim, ulaşım, şehir içi ve şehirler arası nüfus hareketliliği göz önüne alındığında, kişilerin bulunduğu yerdeki evlendirme memurluğuna müracaat ederek evlenme işlemlerinin yapılmasında herhangi bir sakınca görülmediğine dikkat çekildi.
İSTENİLEN İL VE İLÇEYE EVLENME BAŞVRUSU YAPILABİLECEK
81 ile gönderilen genelgede yeni düzenlemenin detayları şu şekilde:
Artık kadın veya erkeğin evlenme müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek. Evlenmek isteyen çiftler yerleşim yeri ve diğer adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna (Muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç olmak üzere) yapılabilecek.￼
BÜROKRASİ AZALACAK
Evlenme başvuru işlemlerinin herhangi bir evlendirme memurluğu tarafından yürütülmesi düzenlemesiyle hem bürokrasi hem de hizmet sunum süreçleri kolaylaştırılırken, vatandaşın yükü de azaltmış olacak.
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