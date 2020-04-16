16 NİSAN 2020
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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 5603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi 303 kişi yakalandı

16.04.2020 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs

İçişleri Bakanlığı: Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 5603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi 303 kişi yakalandı

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