24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi
Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek
MÜŞTERİ TOPLAM ALANIN ONDA BİRİ KADAR OLACAK
Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak
Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek
MÜŞTERİ ÇIKMADAN BAŞKA MÜŞTERİ ALINMAYACAK
Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak
Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÜZDE 50 ORANINDA YOLCU KABUL EDECEK
İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecek
Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecek.
İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelge ile birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ettiği belirtildi.
Genelgede, Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanlar olduğu tekrar hatırlatıldı.
Bu nedenle devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir alındığı ve bu kapsamda uyulması gereken kuralların belirlenerek vatandaşlarla paylaşıldığı ifade edildi.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için marketler ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
MARKETLERDE EN FAZLA 10 MÜŞTERİ OLACAK
İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.
Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.
TAŞIMA ARAÇLARINDA OTURMA ŞEKİLLERİ
İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.
Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il/ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması/uygulanması ve tüm kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
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