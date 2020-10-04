İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4´e yükseldi" denildi.