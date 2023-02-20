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Son dakika haberi İçişleri Bakanı Soylu: 3 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Hatay'da bugün yaşanan depremler sebebiyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 213 vatandaş ise hastaneye sevk edildi.

Giriş: 20.02.2023 - 22:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Müstakil bir deprem oldu. Alanın taraması neticesinde 1'i Antakya, 1'i Defne, 1'i Samandağ olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik.

213 kişi yaralandı. Şu anada kadar 42 ihbar geldi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil. Ufak müdahalelerle enkazlardan çıkarıldı. Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı değerlendirilmesi var. 3 enkazda arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

Şu anda diğer ihbarlara da tüm hızıyla beraber arama kurtarma ekiplerimiz gitmeye çalışıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bu artçı depremler şu ana kadar 26 defa daha tekrarladı. Bu akşam riskli binalara girilmemesi konusunda uyarımızı hala devam ettiriyoruz. Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bu son derece riskli. Hem artçı depremler devam ediyor. O binaların içerisine girilmesi, hocalarımızın herhangi değerlendirme yapmadan binalara girilmesi felaketlere sebebiyet verebilir.

Özellikle tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kayıplarımız için Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun."

Ayrıntılar geliyor...

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