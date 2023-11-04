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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Çengel' operasyonunu duyurdu: 81 ilde eş zamanlı!

        Bakan Yerlikaya 'Çengel' operasyonunu açıkladı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğin Önlenmesine Yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel" Operasyonunda 215 şüpheli şahıs gözaltına alındı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:27
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        Bakan Yerlikaya 'Çengel' operasyonunu açıkladı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğin Önlenmesine Yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel" Operasyonunda 215 şüpheli şahıs gözaltına alındığını belirterek şu bilgileri verdi:

        "OPERASYON 81 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

        "Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerimizce "Çengel Operasyonu" gerçekleştirildi.

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        "SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ"

        Bu operasyonlarda: 30.126 litre etil alkol,15.300 litre kaçak sahte alkollü içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte alkollü içki, bin 497 adet boş şişe, 2 bin 364 adet bandrol, 2 bin 658 adet alkol aroması, 2 bin 134 adet etiket ele geçirildi.

        "43 MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBI"

        25 adet yasadışı " Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi" tespit edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

        Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahtecilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

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        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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