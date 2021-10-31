İçişleri: 4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle, 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla Türkiye'ye teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 171'e yükseldi.