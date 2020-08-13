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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristin 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129’a yükseldi."