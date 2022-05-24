AC Milan, Serie A’da şampiyonluk kutlarken Zlatan Ibrahimovic eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’na göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

3 sezon Milan’da forma terleten Hakan Çalhanoğlu geçen yıl Ibrahimovic ile birlikte forma giydi. 2020/21’de Inter, Milan’ın 12 puan önünde şampiyon oldu.

Hakan Çalhanoğlu, Milan’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma veda edip sansasyonel bir şekilde Inter’e transfer oldu ancak bu sefer ise kupayı kaldıran taraf Milan’dı ve milli oyuncu yine şampiyonluk yaşayamadı.

ZLATAN NE SÖYLEDİ?

Zlatan Ibrahimovic, Milan’ın şampiyonluk kutlamalarında takımdan ayrılıp Inter’e giden eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’nu hedef aldı.

Kutlamalarda mikrofonu eline alan Zlatan, Milan taraftarlarına, “Hakan’a bir mesajınız var mı?” diye sordu.

Ardından dozu yükselten Zlatan, "Duyamıyorum! Hakan'a mesaj gönderin!" dedi.