Lüksemburg beraberliği ve Faroe Adaları yenilgisi sonrası Milli Takım bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti. Alman teknik adam Kuntz'un yetersiz olduğunu öne sürenler, değişimin bir an önce gerçekleşmesi için medya üzerinden baskıyı arttırdılar. Milli Takım teknik direktörü 'yerli mi, yabancı mı olsun' tartışması da alevlenmiş oldu. KUNTZ Futbol Federasyonu Başkanı, "Kuntz'la yola devam" açıklaması yapsa da, kulislerde farklı senaryolar konuşuluyor. Sergen Yalçın gibi bazı isimlerin dile getirildiğini duymayan kalmadı. Futbol Federasyonu'nun son toplantısında konu gündeme gelmedi. Ağırlıklı olarak sponsorluk konuşuldu.

Konuştuğumuz bazı üyeler ise, başkanın görüşleri aksine bir değişimin olabileceğini öne sürdüler.

HAMİT ALTINTOP Eski Futbol Federasyonu yöneticisi Selim Soydan'ın, Hamit Altıntop'u hedef gösterip eleştiri ötesinde suçlaması ise dikkat çekti. Faroe Adaları yenilgisi sonrası, yaptığı açıklamalar ile tepki alan Hamit Altıntop’un davranışı yönetimde bardağı taşıran son damla oldu. Üyelerin bir bölümü Hamit Altıntop için, 'Kendisini federasyonun üzerinde görüyor' diye rahatsızlıklarını dile getirdiler.

MARKUS MERK Alman teknik direktörden sonra, Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı için de bir başka Alman hakemin konuşulması sorunu iyice alevlendirdi. Daha önce Lig TV'de yorumculuk yapan Markus Merk'in, Hamit Altıntop tarafından MHK Başkanlığına önerileceği de bir başka iddia. Bu iddia henüz yalanlanmadı. FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ GÜNDEMDE Öğrendiğimiz kadarıyla Milli Takımlar'da yaşanan sorunları aşmak için farklı öneriler de gündemde.

Birincisi, Türkiye Futbol Direktörlüğü makamının kurulması. Bununla birlikte, farklı bir organizasyonla tüm yaş gruplarındaki Milli Takımlar'ın planlaması yeniden yapılacak. Eğitim Dairesi başta olmak üzere tüm birimler masaya yatırılacak. ŞENOL GÜNEŞ Türkiye Futbol Direktörü, Milli Takım Teknik Direktörü başta olmak üzere Federasyon'da çalışacak tüm teknik adamları belirleyecek. Bu makam için düşünülen isimlerin başında ise Şenol Güneş geliyor.

İkinci şık ise Alman Teknik adam Kuntz göreve devam edecek. Futbol Federasyonu konuyla ilgili henüz bir girişimde bulunmadı. MİLLİ TAKIM ANTRENÖRLERİ İÇİN FLAŞ İDDİALAR Ancak bir başka sorun da Milli Takım'da çalışan bazı antrenörlerin kulüplerle yakın temas kurarak, kendilerine iş aramaları. Federasyon cephesinde rahatsızlığa yol açan bu girişimler sonucu Kuntz'un yardımcılarının değişmesi de gündem de. Milli Takım antrenörleri ile ilgili şaşırtıcı iddia ise, alt yaş gruplarındaki antrenörlerin 'ücretsiz izin' alarak iş akitlerini fesih etmeden kulüp takımlarında çalışması. Bir süre sonra bu antrenörlerin yeniden Futbol Federasyonu bünyesine dönmesi. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin işi oldukça zor. Soru şu; Başkan Büyükekşi, yıllar içerisinde hantallaşmış, birilerinin at oynattığı yer haline gelen bu yapıyı değiştirebilecek mi?



İddialar çok. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz...