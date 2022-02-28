İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi birliğini desteklediği vurgulandı.

Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ateşkesin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındı.