HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını dolayısıyla bazı tedbirler alındığını açıkladı. İmamoğlu'nun açıkladığı tedbirler şöyle:

- Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak

- Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak

- Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı

- 31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak

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